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Koçarlı Belediye Başkanı ve Kaymakamı, Görevdeki Personellere Yeni Yıl Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı ve Kaymakamı, Görevdeki Personellere Yeni Yıl Ziyareti Yaptı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, yılın son gecesinde görevde olan polis, jandarma, sağlık ve itfaiye personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladılar. Başkan Kaplan, hizmetleri için teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu bir yıl diledi.

Koçarlı Belediye Başkanı ve Kaymakamı, Görevdeki Personellere Yeni Yıl Ziyareti Yaptı
01.01.2024 - 12:11,
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ile birlikte yılın son gecesinde görevi başında yeni yıla giren polis,j Jandarma, sağlık ve itfaiye personellerine ziyaret gerçekleştirerek yeni yıllarını kutladılar.

Görevlerinde, özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür ederek yeni yıllarını kutlayan Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olması dileğinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Ersin Tepeli ile birlikte ilçemizin güvenliği ve sağlığı için gecesini gündüzüne katarak hizmet için çalışan, yılbaşı akşamında ilçemizin, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan, yeni yıla ailelerinden uzakta mesai yaparak giren polisimizi, jandarmamızı, sağlık ve itfaiye görevlilerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Allah onlardan razı olsun. 2024 yılının Koçarlı'mıza Aydın'ımıza ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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