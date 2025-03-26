Koçarlı Belediyesi\'nden Ramazan Bayramı Öncesi Denetimler

Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini artırdı.

Zincir ve yerel Marketler ile mahalle bakkallarında gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve fiyat etiketleri titizlikle incelendi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bu tür denetimlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi en büyük önceliğimizdir. Tüm hemşerilerimizin şimdiden Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN