Koçarlı'da 10. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Koçarlı'da 10. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Aydın'da düzenlenen 10. Koçarlı Deve Güreşi Festivali'nde yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, pehlivan develer şampiyonluk için arenada mücadele etti. Festivalde Yörük kültürü ve dostluk ön planda oldu.

01.12.2024 15:44  Güncelleme: 15:52
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Koçarlı'da develer arenaya indi, şampiyonluk için güreşti

AYDIN - Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşlerinde sezon başlarken, Koçarlı'da bu yıl 10.'su gerçekleştirilen festivalde arenaya inen pehlivan develer şampiyonluk için güreşti.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde mücadeleler 10. Koçarlı Deve Güreşi Festivali'nde devam etti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen kortejin ardından arenaya çıkan 75 çift pehlivan deve arenada maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen develer Koçarlı Arenası'nda kıran kırana mücadele etti. Sabah saatlerinde başlayan güreşler akşama kadar devam ederken, güreşlere vatandaşlar ve devecilerin ilgisi yoğun oldu. Gerek Aydın'da yetiştirilen gerekse İran'dan getirilen develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Binlerce güreşseverin bir araya geldiği festivalde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve protokol üyeleri tarafından şampiyon deve sahiplerine kupalarını teslim edildi.

"Kültürümüzü yaşatmamız gerekiyor"

Yörük kültürünün yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, emeği geçen herkese teşekkür ederek "Bu yıl 10.'sunu düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşi'ne vatandaşlarımız yoğun ilgi göstererek bu heyecana ortak oldu. Binlerce vatandaşımız burada eğlenerek yörük kültürünün ruhuna sahip çıktı. Yörük geleneğinin yüzyıllardır ortaya koymuş olduğu kültüre her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yörük kültürünü gelecek nesillerimize taşınması için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Deve güreşi boyunca galip gelip kupa kazanan güreşçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Koçarlı\'da 10. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı'da 10. Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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