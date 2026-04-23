Koçarlı\'da Meyve Sineği Takibi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarım alanlarında zararlı takibi sürüyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında verim kaybına neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele kapsamında tuzak kontrollerine devam ediyor. Ekipler, zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla kurulan tuzakları düzenli olarak kontrol ederken, elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışmalarla hem ürün kalitesinin korunması hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Teknik ekiplerimiz tarafından, ilçede narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla Akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN