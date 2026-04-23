Koçarlı'da Meyve Sineği Takibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tarım alanlarında zararlı takibi sürüyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında verim kaybına neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen mücadele kapsamında tuzak kontrollerine devam ediyor. Ekipler, zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla kurulan tuzakları düzenli olarak kontrol ederken, elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Çalışmalarla hem ürün kalitesinin korunması hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Teknik ekiplerimiz tarafından, ilçede narenciye ve diğer meyve üretim alanlarında zararlı popülasyonunu izlemek ve mücadele zamanını doğru belirlemek amacıyla Akdeniz meyve sineği tuzak kontrolleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Akdeniz, Koçarlı, Tuzak, Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:50:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.