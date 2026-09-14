Koçarlı'da okul çevresi ve servis denetimleriyle yeni dönem güvenliği sağlandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Ekipler okul çevresi kontrollerinin yanı sıra öğrenci servislerini denetledi, öğrenci ve sürücülere trafik kuralları ve emniyet kemeri kullanımı hatırlatıldı.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi amacıyla okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındı.
Koçarlı'da öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler tarafından okul çevrelerinde gerekli kontroller gerçekleştirilirken, öğrenci servislerine yönelik de denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen servis denetimlerinde araçların durumları kontrol edilirken, öğrenciler ve sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekildi. Yetkililer, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul çevrelerindeki denetim ve tedbirlerin sürdürüleceğini belirtti.
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