Koçarlı GES "Elektrik üretimine başladı"

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleriyle hazırlanan ve ilçenin gelir getirici en büyük ölçekli projesi olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi tamamlanırken elektrik üretimi başladı.
Gerçekleşen GES projesi ile belediyeye aylık ortalama 1 Milyon 100 bin TL gelir getireceğini ve ayrıca elektrik ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, "Göreve geldiğimiz günden beri Allah şahittir ki 52 mahallemize hizmet götürmek için canla başla çalışıyoruz. Koçarlı'da olmaz denilenleri oldurduk. Bir sürü işi başardık. GES projemiz ile de kendi elektriğimizi kendimiz üretmeye başladık ve fazlasını ise ADM'ye satacağız. Çakırbeyli de 1.2 megawatt güce sahip. Her ay 1 milyon 100 bin para kazandıracak. Pazartesi günü şalteri kaldırdık, dönüyor ve para kazandırmaya başladı bile. Bu para milletin. Artık kar elde etmeye gelir getirmeye başladık. Bununla birlikte ürettiğimiz elektrikten ne kadar para kazandığımızı da anlık olarak görebiliyoruz. Artık Koçarlı gelir getirici projeler ile daha güçlenip gelişecek" dedi.
"Koçarlı'nın en büyük gelir getiren projesi"
GES projesinin önemli bir özelliği olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Bu projemizin özelliği ise Koçarlı Belediyesinin tarihi boyunca kurulduğu günden bugüne kadar, kendi imkanları ve özkaynakları ile yaptığı gelir getirici en büyük ve tek proje olmasıdır. 1946 yılında kurulan belediyemizin bu denli gelir getirici bir projeye imza atmadığını gördük. Gecikmiş bir projeydi aslında, biz de yapmazsak daha da geç kalırız diyerek projemizi hazırlayıp nihayet tamamladık. Koçarlı'ya ne yapsak azdır. Koçarlı'ya her şey yakışır. GES santralimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.
"Hem gelir, hem istihdam sağlanacak"
Koçarlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan GES projesi ile hem gelir hem de yeni istihdamlar sağlanacağını belirterek, "Santralimizi kısa zamanda Çakırbeyli mahallemiz sarıdere mevkiinde kendi arazimiz üzerinde kurduk. Zaman içerisinde de amacımız daha da büyütmek. Bugün projemizde son aşamaya geldik ve enerji üretip gelir elde etmeye başladık. Bu projemiz Koçarlı Belediyesi'nin mali yapısına ciddi bir katkı sağlayacak, hem istihdam oluşturacak. Hem de ülkemizin önemli bir enerji açığının kapanmasına katkı sunacaktır" diye konuştu.
Başkan Kaplan ayrıca "Koçarlı'ya desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere Bakanlarımıza, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş'a, Milletvekillerimize ve şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Koçarlı GES 'Elektrik üretimine başladı' - Son Dakika
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