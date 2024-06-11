Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetimleri

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Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol birimi tarafından belirlenen program çerçevesinde, ilçede gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Aydın'da halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesi genelinde Gıda Kontrol Birimi tarafından yapılan denetimler sırasında gıda ürünlerinin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak yapılan bu denetimlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini hatırlattı. Açıklamada, "Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol birimi tarafından belirlenen program dahilinde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde, gıda ürünlerinin kontrolü yapıldı. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili gördüğü olumsuzlukları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların ihbarlarının, denetimlerin etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu. - AYDIN