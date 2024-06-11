Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetimleri

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Gıda Kontrol Birimi tarafından belirlenen program çerçevesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda ürünlerinin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Vatandaşlar, gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecekler.

11.06.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol birimi tarafından belirlenen program çerçevesinde, ilçede gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Aydın'da halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor. Aydın'ın Koçarlı ilçesi genelinde Gıda Kontrol Birimi tarafından yapılan denetimler sırasında gıda ürünlerinin kalite ve hijyen standartlarına uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak yapılan bu denetimlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini hatırlattı. Açıklamada, "Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol birimi tarafından belirlenen program dahilinde, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde, gıda ürünlerinin kontrolü yapıldı. Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili gördüğü olumsuzlukları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirebileceklerini belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşların ihbarlarının, denetimlerin etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Koçarlı, Aydın, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:51:05. #1.13#
SON DAKİKA: Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement