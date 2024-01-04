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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapımı devam eden yol, çevre düzenlemesi ve diğer donatılar için incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, 2024 yılında yapılması planlanan projelerin sahada uygulamaya başladıklarını vurgulayarak, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için yaz-kış demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, saha çalışmalarının kış mevsiminde de devam ettiğini ve Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Çalışmaların bahar aylarında tamamlanarak hizmete sunulacağını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın her köşesinde altyapı, yol ve tesis çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi\'nde yapılan çalışmaları inceledi
04.01.2024 - 12:35,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapımı devam eden yol, çevre düzenlemesi ve diğer donatılar için incelemelerde bulundu. 2024 yılında yapılması planlanan projelerin sahada uygulamaya başladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için yaz-kış demeden çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. "Şükürler olsun Kocasinan'daki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var" diyen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını modernize ederek, geleceğe hazırladıklarına dikkat çekti.

Kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgemizdeki her bir mahallemizde 2024 yılında yapılması planlanan programımız hazır ve saha da uygulamaya başladık. Mevsim şartları elverdiği sürece Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer sahadaki birimlerimizin ekipleri, çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Bu doğrultuda Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim itibariyle asfaltlama çalışması yapamıyoruz ama yol çalışmalarına devam ediyoruz. Yazın olduğu gibi kışın da yoğun bir şekilde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmanın bahar ile birlikte asfaltlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Kocasinan'ın her bir köşesinde gerek altyapı gerekse yol ve tesis çalışmalarını her geçen gün bir önceki günden daha güzel bir Kocasinan inşa etme noktasında çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her şartta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika


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