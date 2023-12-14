Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fevziçakmak Mahallesi'ne kazandırdığı Sinan Kütüphane ile Kafe Sinan Tesisinde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlerin serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak ve kitap okuyarak verimli zaman geçirdiklerinden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini belirterek, "Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" dedi.

Kocasinan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bölgeye kazandırılan Fevziçakmak Sinan Kütüphane ile Kafe Sinan Tesisi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kadim büyüklerle ve gençlerle sohbet etti. Tesiste serbest zamanlarında sınavlara hazırlanarak, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli zaman geçiren gençlere hedeflerini soran Başkan Çolakbayrakdar, onlara hitaben "Allah muvaffak etsin. İnşallah istediğiniz hedeflere ulaşırsınız" dedi.

Gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbim gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğinden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallemizdeki Sinan Kütüphanesi'ni bu yıl şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor hem verimli vakit geçiriyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz. Özellikle yaptığımız projeler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Büyük ve Güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Daha donanımlı bir şekilde dünya ile rekabet edebilmeleri için bu yatırımları yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğin Türkiye'sinde ve geleceğin Kayseri'sinde daha büyük işler başaracaklar" ifadelerini kullandı.

Merkez sayesinde verimli vakit geçiren gençler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ettik. Burada güzel bir ortam var. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak daha verimli oluyor. Diğer arkadaşların ders çalıştığını görünce daha fazla motive oluyoruz. Çoğu zamanımız, burada ders çalışarak geçiyor. Böyle güzel bir kütüphane yaptığı için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ