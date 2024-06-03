Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'deki Uyum ve Birliktelik Kültürünü Vurguladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'deki Uyum ve Birliktelik Kültürünü Vurguladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri\'deki Uyum ve Birliktelik Kültürünü Vurguladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'deki uyum ve birliktelik kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için 'ortak aklı' daha fazla harekete geçireceklerini söyledi.

03.06.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında misafir etti.

Her hafta başı şehirle ilgili istişare ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'miz de 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün en güzel örneğini sergiliyoruz ve bu doğrultuda hemşerilerimize daha ferah bir şehir sunuyoruz" dedi.

Konuklarını belediye hizmet binasında misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığının altını çizerek, "Kayseri'miz, uyum ve birliktelik kültürü açısından tüm ülkeye hep iyi örnek olmuştur. Bizler de bu uyumu artırarak devam ettiriyoruz. Kayseri için; belediye başkanları, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde çalışmanın neticesinde birlikte hareket edebilme kültürü her geçen gün artmıştır ve böylelikle hizmette kaliteyi de artırmış oluyoruz. Kayseri'miz de 'Birlikten kuvvet doğar' sözünün en güzel örneğini sergiliyoruz ve bu doğrultuda hemşerilerimize daha ferah bir şehir sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için 'Ortak aklı' daha fazla harekete geçirerek, daha modern bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'deki Uyum ve Birliktelik Kültürünü Vurguladı - Son Dakika

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