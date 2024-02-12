Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Yemliha, Ebiç ve Mahzemin Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar; "Gittiğimiz her yerde insanların muhabbeti, sevgisi ve ilgisi bizleri mutlu ediyor. Rabbim, bu sevgiye ve bu ilgiye layık işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah bu gönül bağımız, artarak devam etsin" dedi.
Hafta sonu kırsal mahalleleri ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Yemliha Mahalle'sini ziyaret etti. Burada vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar; "Yamula'ya 9 yıl önce geldiğimde doğalgaz konuşuluyordu ve başka beklentileri vardı. Hepsi teker teker yapıldı. Şimdi ise daha farklı talepleri var. Ama burada 9 yıldır, üzerinde çalıştığımız bu çalışma, nihayete erdi. O zaman mevcut Yemliha Belediyesi, 1978-1986-1987-1989 ve son olarak 2001 yıllarında arsalarını vatandaşa satmış ama tapulandırma noktasında süreçten veya başka nedenlerden dolayı bir şekilde tabulaştırılamamış. Yani o muhtelif dönemlerde arsalar vatandaşa satılmış ama arsalar tabulaştırılamamış. Bu arsaların mülkiyeti, o dönemde Maliye Hazinesine kayıtlı duruyor ama Yemliha Belediyesi, o dönemin şartlarında sattığı arsaların parasını almış. Vatandaş ise aldığı arsaları hem ekiyor hem de üzerine ev yapmış. 1978'den bu yıla kadar devam eden 45 senelik bir süreç var. 45 senedir, bir sorun var. Zaman içerisinde bu arsaların mülkiyeti, TOKİ'ye geçmiş. Bizim, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan 5 bin 534 metrekare alanı TOKİ'ye verirken karşılığında Yemliha'daki 37 bin 724 metrekare alanı aldık. Bu arsalar ile ilgili şuana kadar tespit edebildiklerimiz, eğer yine böyle arsası olan vatandaş var ise o günkü şartlarda elinde evrakı olan, kaydını ispat edebilen veya o zamanda Yemliha Belediyesi'nin encümen kararları olanlara tapularını devir ediyoruz. Yemliha kardeşlerimizin, 45 yıllık sorununu çözüme kavuşturduk. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz. Üreticilerimize ve çiftçimize desteğimizi artırarak, devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Çolakbayrakdar, ardından Ebiç Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Çocukların futbol isteğini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte futbol oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Ebiç Mahallesi'nde de peş peşe müjdeli haberler veren Başkan Çolakbayrakdar; "Ebiç Mahallesi'nde tesise ihtiyaç vardı ve sosyal tesisi kazandırdık. Şu anda mahalleye geçici yol yapıyoruz çünkü altyapı kurumları buraya yeni bir hat çekecek, o yüzden tekrar asfaltın sökülmemesi için geçici yol yapıyoruz. Altyapı kuruluşlar çalışmalarını tamamladı mı yolu daha güzel hale getireceğiz. Ay çekirdeği kurutma yeri ise bu sene programı içerisinde yer alıyor. Kırsal hizmetlerimizin belirlediği yerde yazın hemşehrilerim, şemşamerlerini kurutacaklar. Diğer konuları belediyemizle ilişkisi olmadığından gerekli kurumlarla görüşerek, taleplerinizi yerine getiririz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise ziyaret ettiği Mahzemin 'de de müjde vererek; "Kocasinan'a, 9 yıldır belediye başkanı olarak hizmet ediyoruz. Ebiç ve Mahzemin arasının asfaltını yapacağız ve Yamula'ya daha kısa yoldan konforlu ulaşım sağlayacağız. Yani Kadastro yolun iyileştirip, asfaltını yapacağız. Hayırlı olsun. Ayrıca vatandaşın istediği mevcut düğün salonun yerine misafirhanenin de buradan müjdesini veriyorum. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya yoğun gayret sarf ediyoruz. Köylerimizin daha da değerlenmesi için çalışıyoruz. Bütün kaygımız, köydeki yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu ve huzurunu artırmak içindir. Nüfusun köyden şehre değil, tam tersine şehirden köye göç olması için gayret ediyoruz. Ziraat, hayvancılık ve tarımın artması için örnek projeler hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar, günün son ziyaretini ise Fevzioğlu Mahallesi'ni ziyaret ederek, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar; "Gittiğimiz yerlerde insanların muhabbeti, sevgisi ve ilgisi bizleri mutlu ediyor. Rabbim, bu sevgiye bu ilgiye layık işler yapmayı nasip eylesin. İnşallah, bu gönül bağımız, artarak devam etsin" dedi. - KAYSERİ
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