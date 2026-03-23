Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Çolakbayrakdar: "Huzur iklimi en büyük nimetimiz"
23.03.2026 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca saha çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve huzur ortamının önemine vurgu yaptı. Başkan, bayram boyunca huzur içinde geçiren Türkiye'nin bir nimeti olduğunu belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlayan saha çalışanlarıyla bayramlaşarak, ardından belediye hizmet binasında görev yapan personeli odalarında ziyaret edip hem onların hem de işlemleri için bulunan vatandaşların bayramını kutladı. Huzur ortamının değerine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Huzur iklimi içerisinde bayram yapabiliyorsak bunun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu ortamı korumak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesi'nde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle bayramınız mübarek olsun. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramlara, nice Ramazanlara ulaştırsın. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi Mevla kabul eylesin. Hakkıyla Ramazan'ı geçirip, Ramazan'ın bereketinden istifade eden, Ramazan'ın kendi içerisinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak müjdelenen bu zaman diliminden de kurtuluşa erenlerden olmayı Mevla nasip eylesin. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Evet, hep konuşurken söylediğimiz, her daim iyi niyet temennisinde bulunduğumuz ve biraz önce benim de söylerken huzur içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara geçirmek nasip olsun diye söylediğim bir kelime var. Geçenlerde bir yerde bu kelimeyi yine kullanırken oradaki biri dedi ki, 'Aslında bu huzur kelimesinin arkasını iyi irdelemek lazım, iyi açmak lazım.' Hele hele içerisinde geçtiğimiz şu günlerde çevremizde, komşularımızda huzur ikliminin ne kadar kıymetli olduğunu bizler içerisinde yaşayanlar, onlarsa huzuru bulamayanlar olarak onlara sorduğumuz zaman herhalde bu kelimenin anlamını çok daha iyi anlarlar" ifadelerine yer verdi.

İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'de bayramların huzur içinde idrak edilmesinin büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, "Baktığımız zaman Filistin'de oradaki Müslüman kardeşlerimiz iki yılı aşkın bir süredir herhalde bombalar altında bayramlar geçiriyorlar, Ramazanlar geçiriyorlar, günler geçiriyorlar ve hala daha zulüm altında günlerini geçiriyorlar. Tabii yetmedi, o bölgede değişik coğrafyalarda ve bu coğrafyaların birçoğunda yaşayan insanlar maalesef ki Müslüman din kardeşlerimiz ve 20 günü aşkın bir süredir İran'da devam eden Amerika'nın ve onun piyonu katil İsrail'in bir savaş süreci var. ve bu coğrafyalarda yaşayan insanların büyük bir bölümü de maalesef bizim din kardeşlerimiz. İşte bu ortam içerisinde, bu huzur iklimi içerisinde bayram yapabiliyorsak, birbirimizin bayramını tebrik edebiliyorsak, bir araya gelip bu şekilde kucaklaşabiliyorsak bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve ne kadar şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türk milleti olarak bin yıla yakındır bu coğrafyada yaşarken hep bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Cennet vatanda ay yıldızlı bayrağı altında huzur ikliminde ezan sesleriyle ilahı nihaye yaşamayı Mevlam nasip eylesin. Bu huzur iklimine sahip çıkmamız lazım. Bir ve beraberce korumamız lazım. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere, bu huzur iklimini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizler de bu sorumluluk bilinciyle, hem şehrimiz için hem ülkemiz için, gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve bu huzur iklimini güçlendirmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Hizmet binasına geçerek burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileğinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kocasinan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:22:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.