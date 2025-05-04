Hayatını kaybeden Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan'ın cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Özkan, toprağa verildi. Cenaze namazına; CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, meclis üyeleri, partililer, Özkan'ın ailesi ve yakınları katıldı. - KAYSERİ
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