Kocasinan Belediyesi 2024 Bütçesiyle Örnek Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 2024 Bütçesiyle Örnek Başarıya İmza Attı

Kocasinan Belediyesi 2024 Bütçesiyle Örnek Başarıya İmza Attı

Kocasinan Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde gelir ve gider oranlarıyla dikkat çekti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yatırımlara ayırdıkları payın yüzde 55 olduğunu ve belediyenin borçsuz olduğunu vurguladı.

10.04.2025 12:39  Güncelleme: 12:42
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Kayseri'nin parlayan yıldızı Kocasinan Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde gösterdiği olağanüstü performansla Türkiye genelinde dikkatleri üzerine çekti. Gider bütçesinin yüzde 92, gelir bütçesinin ise yüzde 99 oranında gerçekleşmesiyle belediyecilikte örnek bir başarıya imza atıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar liderliğinde sürdürülen planlı, şeffaf ve vizyoner yönetim anlayışı, hizmet kalitesini artırırken belediyenin mali yapısını da güçlendirdi.

Kocasinan Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 2024 yılı bütçesine dair detayları paylaştı. Belediyenin toplam bütçesinin 2 milyar 340 milyon TL olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Milletimizin kaynaklarını yine milletimizin hizmetine sunuyoruz. 2024 yılı gider bütçemiz 2 milyar 153 milyon 171 bin 971 TL ile %92 oranında gerçekleşti. Gelir bütçemiz ise 2 milyar 280 milyon 135 bin 976 TL'ye ulaşarak %99 oranına ulaştı. Şükürler olsun ki tahmin ettiğimiz bütçeyle hedeflediğimiz işleri gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırımlara yüzde 55'lik pay

Hizmet atağını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yatırım oranlarıyla da öne çıktıklarını belirtti. Belediyenin gelirlerinin yüzde 50'sinin kendi kaynaklarından sağlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu çok önemli ve gurur verici bir istatistik. Ayrıca bütçemizden yatırımlara ayırdığımız payı yüzde 55'e çıkardık. Yani bütçeye gelen paranın yarısından fazlasını doğrudan yatırıma harcıyoruz. Bu yatırımlar; eğitimden sanata, kültürden spora kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir."

"Kocasinan'ın 50 yıllık geleceğine yatırım yaparken, borcu olmayan bir belediyeyiz"

Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen rekor hizmetler gerçekleştirdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt plenti, agrega tesisi, asfalt freze aracı ve kentsel dönüşüm gibi hizmetlerle Kocasinan'ın 50 yıllık geleceğine yatırım yaptıklarını dile getirdi. Tüm bu yatırımların belediyenin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kamu veya özel bankalara hiçbir borçlarının olmadığını vurguladı.

"Türkiye'deki belediyelerin yüzde 90'ı borçlu, bizim bir kuruş borcumuz yok"

Türkiye genelinde belediyelerin %90'ının borçlu olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Ne kamu ne de özel sektördeki bankalara bir kuruş borcu olmayan bir belediyeyiz. Tüm yatırımlarımızı kendi imkanlarımızla, öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Şeffaf bir şekilde tüm süreçleri açıklıyoruz. Türkiye'de borcu olmayan nadir belediyelerden biriyiz" dedi.

"Milletimizin kaynağını milletimize sunuyoruz"

Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'de en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti Kocasinan Belediyemize ait. Agrega üretim tesisi de yine Kayseri'de tektir. Kendi agregasını, altyapısını ve mıcırını üreten tek merkez konumundayız. Türkiye'de sayılı belediyeyiz. Geçtiğimiz yıl aldığımız ve 500 bin Euro değerindeki asfalt freze aracı da sadece Kocasinan Belediyesi'ne aittir. Bu tesislerin toplam maliyeti 200 milyon TL'dir ve tamamı öz sermayemizle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Yunusemre kentsel dönüşüm bölgesinde 3,5 yılı aşkın süren vatandaş görüşmeleri sonucunda 5,5 yıl içinde tüm sözlerimizi yerine getirdik. Bugünün bütçesiyle 1,5 milyar TL'yi aşan maliyetle gerçekleştirilmiştir. Bu proje, bir ilçe belediyesinin kendi şirketiyle yaptığı örnek bir çalışmadır" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 2025 ve sonraki yıllarda da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, hedeflerinin gelir bütçesinde %100 gerçekleşme oranına ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi 2024 Bütçesiyle Örnek Başarıya İmza Attı - Son Dakika

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