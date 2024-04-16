Kocasinan Belediyesi Çiftçilere Yeşil Mercimek Tohumu Dağıttı

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Kocasinan Belediyesi, üreticiyi desteklemek amacıyla çiftçiye 6 ton beyaz sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi'nin her zaman her şartta çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Tarımsal üretimi ne kadar desteklersek, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" dedi.

Metropol bir ilçe olan Kocasinan'ın, tarım, ziraat ve hayvancılık alanında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tarımsal üretiminin önemine değinerek, "Eğer ki; çiftçi kardeşlerimiz, ekip, dikmez ve üretmezse, şehirdeki insanlar aç kalır" diye konuştu.

Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra şehrimize, ülkemize ve insanımıza faydalı farklı işlere imza atıyoruz. Birçok başlattığımız uygulama diğer belediyelerde örnek anılıp, uygulanıyor. Merkez ilçe olmamıza rağmen köylerimizdeki çiftçilerimiz, hayvancılık, ziraat ve tarım noktasında yoğun gayret sarf ediyorlar. Bilindiği üzere; Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bu noktada Kayseri'miz ve Türkiye'miz için tarımsal üretime ve tarımsal üretimin artırılması konusunda büyük önem veriyoruz. Merkez ilçesi olmamız dolayısıyla iyi imkanlarımız var. Çiftçilerimizin önünü açmak için onlara rehberlik ediyoruz. Ürün çeşitliliği artırmak içinde yaptığımız siyez ve gacer buğdayı, tıbbı ve aromatik bitkiler, aspir gibi çalışmalar yürütüyoruz. Nihayetinde genetiği değiştirilmemiş öz tohumları yetiştirmek ve vatandaşların sağlığını korumak içindir" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemi sürecinde gıda konusunun ne derece önemli olduğu bir kez daha gördük. Bundan dolayı mevcut ekim, dikim alanlarımızı ve tarımsal alanlarımızı daha verimli kullanmamız gerekiyor. Özellikle bu tür çalışmalarla hem mevcut çiftçilerimizi güçlendirmek hem de yeni çiftçiler ekleyerek bölgemizdeki tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirmek en büyük kazancımız olacaktır. Şehirden kırsala göçü sağlamamız gerekiyor. Gençlerin tarımsal üretimi devam ettirebilmesi için stratejiler ve politikalar üretmemiz lazım. Tohum dağıtmanın yanı sıra bir strateji geliştirip, çiftçimizin ve ürünümüzün sayısını artıracak işler yapmamız lazım. Tarımsal üretimi ne kadar desteklersek, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır. Kocasinan'ı her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da merkezi haline getireceğiz. Elimizde ne imkan varsa her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Anadolu'nun topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bu ürünlerin hasadı bereketli olsun diliyorum."

Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çiftçiye 6 ton beyaz sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtıldı. - KAYSERİ