Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde Oyun Terapisi Kursu'ndan 8 Bin 909 Kişi Faydalandı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde Oyun Terapisi Kursu'ndan 8 Bin 909 Kişi Faydalandı

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü\'nde Oyun Terapisi Kursu\'ndan 8 Bin 909 Kişi Faydalandı

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde açılan ve Kayseri'de tek olan Oyun Terapisi Kursu'nda randevu sistemiyle 8 bin 909 kişi faydalandı. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirtti.

12.07.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılından itibaren açılan ve bu alanda Kayseri'de tek olan Oyun Terapisi Kursu'nda bu zamana kadar randevu sistemiyle 8 bin 909 kişi faydalandı. Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını söyledi.

"Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi olarak 'İnsan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikli olarak da bu odağın merkezi çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'nde faaliyet gösteren üç psikolojik danışman tarafından 3-14 yaş arası çocuklara, oyun terapisi ve bireysel psikolojik danışma hizmeti veriliyor. Randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı oyun terapisi odasında kendilerini ifade etmeleri ve duygularını öğrenmelerine yönelik olan eğitime çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Eğlenceli bir dille anlatılan konularda bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğleniyor hem de kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Oyun terapisi eğitiminden faydalanmak isteyen 3-14 yaş arası çocukların aileleri ise 0(352) 740 00 00/ 1109'dahili numaradan aramaları yeterli olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde Oyun Terapisi Kursu'ndan 8 Bin 909 Kişi Faydalandı - Son Dakika

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