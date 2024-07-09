Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Kayseri Mutfağı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Kayseri Mutfağı Hizmeti Sunuyor

Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Kayseri Mutfağı Hizmeti Sunuyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi'nden faydalanan çölyaklı aileler, Türkiye'ye örnek bir belediye hizmetinin verildiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

09.07.2024 12:23  Güncelleme: 12:24
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Çölyaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın son olarak 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi'nden faydalanan çölyaklı aileler, Türkiye'ye örnek bir belediye hizmetinin verildiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayan Kocasinan Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi ile hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlara hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu hizmetten hem çölyaklı aileler hem de sağlıklı beslenmek isteyenler faydalanabiliyor. Çölyaklı ailelerin hayatını kolaylaştırmak isteyen Kocasinan Belediyesi, bunu yaparken de vatandaşlar ile gönül bağını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kızı Umay ve kendisi çölyak rahatsızlığı olan Elif Sarıkaya, 4 yıl önce çölyak tanısı koyulduğunu belirterek, "Kocasinan Belediyesi'nin bu konuda göstermiş olduğu destek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Belediyemizden Allah razı olsun. Bu proje hayata geçince ben ve kızım çok mutlu olduk. Böyle hizmetlerin olmasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kocasinan Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü Türkiye'nin çok nadir yerlerinde böyle hizmetler var. Glütensiz Kayseri Mutfağı Projesi'de hayata geçince çok mutlu olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımız için çok faydalı bir proje. Ailemizle artık dışarda yemek yeme mekanımız oldu. Çocuklarımızla dışarı çıktığımızda oturacak ve yiyecek bir şey bulamıyorduk. Bu proje sayesinde yavrularımız emin ellerde çıkan ürünleri tüketiyor. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Çölyak rahatsızı minik Umay ise, Glütensiz Sinan Kafe'yi çok sevdiğini, burada istediği tüm yiyecekleri bulabildiğini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür etti.

Glütensiz Sinan Kafe Sorumlusu, Gıda Mühendisi Derya Emiroğlu Usluer'de glütensiz Kafe işletmenin teknik detaylarını açıklayarak, tüm ürünlerin glütensiz sertifikalı olduğunu belirtti. Vatandaşların gönül rahatlığı ile tüketebilecekleri yiyecek ve içeceklerin yanına birde Kayseri Mutfağını eklemenin sevincini yaşadıklarını belirten Gıda Mühendisi Derya Emiroğlu Usluer, çölyaklı vatandaşlarımızın sevinçlerine ortak olduklarını, onları mutlu etmenin kendilerinde ayrıca bir huzur ve sevinç yaşattığını belirtti.

Öte yandan durumu iyi olmayan aileler içinde ücretsiz glütensiz gıda paketleri 2017 yılından itibaren düzenli bir şekilde verilmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi çölyak hastası olan vatandaşlara düzenli olarak ücretsiz verilen glütensiz ürün paketlerin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi Çölyaklılara Glütensiz Kayseri Mutfağı Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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