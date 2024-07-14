Kocasinan Belediyesi Çöp Konteynırlarını Dezenfekte Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çöp Konteynırlarını Dezenfekte Ediyor

Kocasinan Belediyesi Çöp Konteynırlarını Dezenfekte Ediyor

Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynırlarını modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' ile 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu 'nu temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor.

14.07.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Kocasinan Belediyesi, daha temiz ve daha sağlıklı bir Kocasinan için çöp konteynırlarını modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor. Ayrıca 'Bitkisel atık yağ toplama kutusu' ile 'Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu 'nu temizleyen ekipler, çalışmalar sayesinde ilçe sakinlerine hijyenik bir ortam sunuyor. Daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik işlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

'Temizlik imandadır' anlayışıyla daha yaşanabilir çevre için birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Daha temiz bir Kocasinan için hijyene dikkat ediyor, vatandaşlarımızın sağlığına azami önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile bölgede bulunan hijyenik, uzun ömürlü, estetik görünümlü çöp konteynırlarını düzenli olarak temizlenerek, yeniden vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Özellikle modern araçlarla, çöp konteynırları hızlı ve kolay temizliyoruz. Böylelikle çevrede oluşabilecek olumsuz koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, "Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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