Kocasinan Belediyesi, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor

Kocasinan Belediyesi, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kocasinan İnovasyon Merkezi' ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanıyor. Başkan Çolakbayrakdar, merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

24.07.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kocasinan İnovasyon Merkezi' ile gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanıyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerine yönelik hazırlanan tesiste gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, merkezle geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştireceklerini söyledi.

Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıfları ve atölyeleri tek tek gezerek, büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Burada verilen eğitim sayesinde bir yandan geleceğin Türkiye'sini inşa ederken bir yandan da bilim adamları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımıza ve gençlerimizi, robotik kodlama, yazılım, arduinonun yanı sıra model uçaklar ve insansız hava araçlarıyla bir araya getiriyoruz. Teknoloji ile gençleri buluşturduğumuz Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde ortaokul çağından başlamak üzere lise ve üniversiteye kadar devam edecek şekilde eğitimler veriyoruz. Teknolojiye meraklı olan gençlerin, buradaki çalışmalar neticesinde memleketimiz için ihtiyaç duyulan her turlu mühendislik altyapısını sağlayabilecek bir merkez olması için gayret gösteriyoruz. Teknoloji ile merakı, hobisi veya içindeki cevheri gün yüzüne çıkarmak isteyen gençleri bekliyoruz. Rabbim, gençlerimizin geleceklerini aydınlık etsin. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek, mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha donanımlı yetiştirmeleri için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Gençleri Teknolojiyle Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement