Kocasinan Belediyesi, İzmir'deki Orman Yangınlarına Destek Oluyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, İzmir'deki Orman Yangınlarına Destek Oluyor

Kocasinan Belediyesi, İzmir\'deki Orman Yangınlarına Destek Oluyor
04.07.2025 12:38  Güncelleme: 12:41
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Kocasinan Belediyesi, İzmir'deki orman yangınlarına yapılan müdahalelere aktif destek sağlıyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, zorlu şartlar altında çalışan personele teşekkür ederek, tüm ülkenin bu zor günleri birlikte aşacağına inandığını belirtti.

Kocasinan Belediyesi; İzmir'in çeşitli bölgelerinde günlerdir süren orman yangınlarına müdahale çalışmalarına büyük destek veriyor. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Tüm kalbimizle ülkemizin yanındayız. Allah beterinden saklasın. Biz bir araya gelerek tüm sorunları çözebilen bir milletiz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Süleyman Uras ve Ali Mehmet Beran, arazöz şoförleri olarak İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alıyor. Zorlu arazi şartlarında, yoğun duman ve yüksek sıcaklık altında görev yapan personeller, zaman zaman alevlerin arasında kalarak ölümle burun buruna geliyor. Yangının en yoğun olduğu noktalarda görev alan Uras ve Beran, yangınla mücadele süresince büyük bir özveri ve cesaret örneği sergiliyor. Yangını söndürmek için var güçleriyle mücadele eden ekibe teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun mesajı ileterek; "Yangınlar yüreklerimizi yaktı ve ilk günden beri ciğerimiz yanıyor. Allah kolaylıklar versin. İnşallah en kısa sürede içinde bulunduğumuz bu ortamdan kurtuluruz. Kocasinan Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber edip, arazöz aracımız ve personelimizle birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere, gönüllülerimize ve özveriyle çalışan belediye personelime teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, İzmir'deki Orman Yangınlarına Destek Oluyor - Son Dakika

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