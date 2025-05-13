Kocasinan Belediyesi\'nden Ağaç Dikim Faaliyeti

Kocasinan Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan ağaç dikimi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Alçı İlkokulu'nun minik öğrencileriyle birlikte, Kayseri'ye özgü gilaburu bitkilerini Erkilet Generalemir Mahallesi'nde toprakla buluşturdu.

Ağaç dikmenin geleceğe yapılacak en değerli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliğine karşı daha yeşil bir şehir oluşturmak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Belediyelerin rutin hizmetlerinin yanında bazı çalışmalar vardır ki, onlar çok daha değerli ve anlamlıdır. Ağaç ve fidan dikimi bu çalışmaların başında gelir. Ağaçlar hem doğayı güzelleştirir hem de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynar. Bu kapsamda, şehrimize özgü ve bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış gilaburu bitkisi, bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Bu bitkiler zamanla büyüyerek Kocasinan'da büyük bir orman dokusu oluşturacak. Bu da bizden sonraki nesillere bırakılacak en güzel miraslardan biri olacak. Çevreyi seven, insanı da sever. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde daha yeşil ve daha geniş alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Daha yeşil bir Kocasinan, daha yeşil bir Kayseri ve daha yeşil bir Türkiye demektir. Bu doğrultuda tüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Dikilen her ağacın şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum."

"Kocasinan, geleceğe daha emin adımlarla yürüyor" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her bölgesinde ağaç dikme çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade ederek sözlerini tamamladı. Başkan Çolakbayrakdar'dan aldıkları destekle ağaçlandırma faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar ise; "Başkanımızın bizlere verdiği destekle, Kocasinan Belediyesi olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık alanında adeta bu yıl şaha kalkacağız. Tüm faaliyetlerimizin kusursuz ve etkili olması için büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ