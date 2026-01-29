Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsal mahallelerimizin köy kimliğini geleceğe taşıyoruz" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsal mahallelerimizin köy kimliğini geleceğe taşıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsal mahallelerimizin köy kimliğini geleceğe taşıyoruz"
29.01.2026 11:42  Güncelleme: 11:45
Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için önemli bir karar aldı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, 'Köyümde Hayat Var' projesiyle gençleri tarıma yönelterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına tarihi bir karara imza attı. Kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını ve geleceği inşa eden projelere imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında kırsal mahallelerin belirlenmesine yönelik kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı.

Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'da, tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, yapılan yatırımlarla mahallelerin her geçen gün daha da değer kazandığını ifade etti.

"Kırsal mahallelerin köy kimliğini korumak önceliğimiz"

Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri'de yapılan tarımın yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. İki yıl önce örnek olan çalışmayla Hasancı Mahallemizde alıç ağaçlarını aşıladık. Bunları daha verimli hale getirmek için başlatmış olduğumuz aşılamayla daha güzel alıçlar yetişti. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz" İfadelerine yer verdi.

"Köyümde Hayat Var projesi, Türkiye'ye örnek"

'Köyümde Hayat Var' projesi ile gençlerin tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu uygulamayla Kayseri ve Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşayacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığı destekleyerek şehirden kırsala göçü teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kırsaldan şehre göçü önleyip şehirden kırsala göçün olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü teşvik edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizi ve gençlerimizi tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallelerin durumlarına göre kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde farklı yatırımlar yapıyoruz. Özellikle iki yıl önce Beydeğirmeni'nde başlattığımız 'Köyümde Hayat Var' projesiyle gençleri çiftçilik, ziraat, hayvancılık ve tarımın içerisine çekerek, daha fazla genç çiftçiyle birlikte tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Proje sonucunda genç çiftçilerimiz daha fazla kazanç elde ederken tarımsal üretime daha fazla yönelmiş olacaklar. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kocasinan'ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediye Meclisi kararlarında yer alan bilgilere göre kırsal mahalleler; merkeze uzaklık, kırsal karakterin korunması, sosyoekonomik yapı, belediye hizmetlerine ve kent merkezine erişebilirlik, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğunluğu, coğrafi eğim ve iklim şartlarının zorluğu gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi sınırlarında yer alan; Yemliha, Mahzemin, Ebiç, Güneşli, Himmetdede, Çevril, Kuşçu, Düver, Emmiler, Gömeç, Yazır, Saraycık, Akın, Kızık, Yuvalı, Kaşköy, Yüreğil, Karakimse, Akçatepe, Barsama, Amarat, Eskiömerler, Boyacı, Hasanarpa, Hırkaköy, Bayramhacı, Mollahacı, Eyim, Taşhan, Kemer, Doruklu, Kalkancık, Salur, Obruk, Dadağı, Hasancı, Vatan, Höbek, Elmalı, Kuşcağız, Yukarıhasinli ve Karahöyük Mahalleleri kırsal mahalle olarak belirlendi. Alınan bu kararla birlikte söz konusu mahallelerde köy kimliğinin korunması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, kırsal yaşamın güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin daha etkin şekilde sunulması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

