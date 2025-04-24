Kocasinan Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlığı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlığı

Kocasinan Belediyesi\'nden Modern Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlığı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı'nda modern kurban kesim ve satış yerindeki hazırlıkları inceledi. 12. Kurban Bayramı için kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini belirtti.

24.04.2025 11:16  Güncelleme: 11:19
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan modern kurban kesim ve satış yerinde incelemelerde bulundu. 11 yıllık birikimle 12'nci bayrama güçlü bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinin Kayseri'de tek olduğunu, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.

Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisinde yer alan modern kurban satış ve kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Erkilet Bülbülpınar mevkiindeki kurban kesim ve satış alanındayız. Hazırlıklar için bir kez daha yerinde kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Öncesinde 11 yıl boyunca vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için hizmet veren bu tesisimiz, şimdi de 12. Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Allah nasip ederse, hazırlıklarına şimdiden başladığımız bu süreçte; vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için büyükbaş ve küçükbaş kesim üniteleriyle hizmet vereceğiz. Burada ciddi bir tecrübe söz konusu. 11 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu hizmeti, şimdi 12'ncisi için tüm ekiplerimizle birlikte yeniden sahadayız. Bu tecrübenin üzerine yenilerini ekleyerek, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz."

Hazırlık sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için Kocasinan Belediyesi bünyesindeki 10'dan fazla müdürlüğün sahada görev aldığını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "Hem sahada yürüttüğümüz faaliyetler hem de bayram günlerinde sunacağımız desteklerle tüm hazırlıklarımızı yerinde kontrol ederek, ardından planlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Kurban satış noktalarımız, kurban kesim ünitelerimiz, vatandaşlarımızın bekleme alanları, hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştirecek olan Veteriner Müdürlüğümüzün denetimleri ve alandaki temizlik faaliyetleri ile birlikte; vatandaşlarımızın kurbanlarını son derece hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek bir ortamda kesmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların "Kurbanımızı nerede keseceğiz, nereden alacağız?" gibi sorularına da açıklık getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Tüm bu soruların cevabı, Kocasinan Belediyesi'nin Bülbülpınar mevkiinde sunduğu kurban kesim ve satış alanında mevcut. Tüm hemşehrilerimizi gönül rahatlığıyla buraya davet ediyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Modern Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlığı - Son Dakika

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