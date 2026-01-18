Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir"

Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir"
18.01.2026 10:20  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla titiz kontroller gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi; Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek üretim tesisleri ve fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin titizlikle kontrol edildiğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir." dedi.

Kocasinan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerde hijyen kurallarına uyum, üretim alanlarının temizliği, kullanılan hammaddelerin sağlığa uygunluğu ve üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler kapsamında gerekli tespitler yapılırken, işletme sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Denetimlerin rutin olarak büyük bir hassasiyetle yapıldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaş sağlığının her şeyin önünde geldiğini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Vatandaşlarımızın sofralarına giren ekmeğin sağlıklı, hijyenik ve güvenilir olması bizim için büyük önem taşıyor. Denetimlerimizin temel amacı, halkımızın sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Gıda üreten ve satan tüm iş yerlerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak denetimlerimizi titizlikle, düzenli ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu vesileyle kurallara uygun, özveriyle çalışan tüm esnafımıza teşekkür ediyor; Allah esnafımıza bol, bereketli ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir."

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunulması amacıyla denetim çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:46:04. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.