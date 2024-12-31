Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı Türkiye İkincisi Oldu

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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 'En İyi 16'lar Yarışmaları' nda Erkek ve Kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Kocasinan gururu masa tenisi sporcularını ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, yılı şampiyonluklarla taçlandırdılar. Milli gururlarımız, bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 28-29 Aralık tarihlerinde Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen 'En İyi 16'lar Yarışmaları' nda damga vurdu. Müsabakalarda Kenan Eren Kahraman, Yıldız Erkekler En İyiler kategorisinde, rakibi karşısında 2. sette üstün olmasına rağmen, son seti kaybederek tek yenilgisiyle ikinci oldu. Ayten Ceren Kahraman ise Yıldız Kızlar En İyiler kategorisinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Nil Başaran ile karşılaştı ve averaj farkıyla birinciliği kaybederek ikinci oldu. Kocasinan milli gururu sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, kazandıkları bu başarı sayesinde Milli Takım'a katılma hakkı kazandı.

Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman'ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Öncelikle Milli sporcularımızı tebrik ediyor, kutluyorum. Hem Kayseri'mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur Kaynağı olan Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman ve onlarla birlikte bu işe emek veren kulübümüzün ve Milli Takımın Antrenörü Halil Adak, Kemal Balım ve Furkan Köse'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ