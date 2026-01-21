Başkan Çolakbayrakdar: "Altyapıdan yetişen evlatlarımızla sporda zirveye yürüyoruz" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Altyapıdan yetişen evlatlarımızla sporda zirveye yürüyoruz"

21.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Alanya'da düzenlenen Büyükler Doğu Grubu Taekwondo Müsabakalarında önemli dereceler kazanarak dikkat çekti. Sudenaz Fatma Tekel Türkiye ikincisi olurken, Ahmet Gökay Erol ve Hatice Rana Karakoç Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Alanya'da düzenlenen Büyükler Doğu Grubu Taekwondo Müsabakalarında elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza atarak müsabakalara damga vurdu. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sudenaz Fatma Tekel Büyükler Kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Yıldızlar Kategorisinde Ahmet Gökay Erol ve Hatice Rana Karakoç Türkiye üçüncülüğünü elde ederek Kocasinan'ın gururu oldu.

Elde edilen başarılardan dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'da spora yapılan yatırımların ve altyapıdan yetişen sporcuların önemine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapan ve bunun yanında daha fazla insan odaklı, insana dokunan hizmetleri önceleyen bir belediyeyiz. Bu hizmetlerin başında da spor geliyor. Gençlerin sporla buluşması ve spor için vakit ayırmaları noktasında yapmış olduğumuz tesislerle spor altyapısını güçlendirerek, şehrimizi sportif manada temsil edecek gençlerin oluşması kıymetli ve değerlidir. Ama bu tesislerde gelip, kamp yaparak daha sonra madalyaya uzanması farklı bir gurur ve mutluluk. Gayretimiz, spor ile birlikte gençlerimizin erdemli bir insan olmalarıdır. Bu vatanın değerleri olarak, değerlerine sahip insanlar olması bizim ana hedefimizdir. Bu vermiş olduğumuz destekle her alanda gençlerimiz bizleri gururlandırıyor. Kocasinan Belediyesi olarak sporu sadece bir müsabaka ya da madalya yarışı olarak görmüyoruz. Spor, gençlerimizi hayata hazırlayan, disiplin kazandıran, özgüven aşılayan çok önemli bir eğitim sürecidir. Bugün altyapımızdan yetişen evlatlarımızın Türkiye çapında başarılar elde etmesi, doğru yolda olduğumuzun en net göstergesidir."

Ankara'da düzenlenecek Türkiye Finalleri için kota kazanan sporcuları da tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Ayrıca dereceye girerek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde eden Eda Okay ve Muhammet Arda Tekel'i de yürekten kutluyorum. İnşallah finallerde de ilçemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu başarıların arkasında büyük bir özveri ve emek var. Sporcularımızı fedakarca yetiştiren kıymetli antrenörlerimize, her zaman destek olan ailelerimize ve azimle çalışan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye, altyapıdan yetişen gençlerimizin yanında olmaya ve sporda da zirveye yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

