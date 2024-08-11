Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ekolojik Pazar açıldı

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Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', bu yıl 12. kez kapılarını açtı. Pazarın açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazarın Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı ve model olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Erciyesevler Mahallesinde açıldı. Açılışa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek, belediye meclis üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz" dedi.

İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl on ikincisini gerçekleştirdiğimiz Ekolojik Pazarı'mızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliğin ürünlerin organik olarak yetiştirilmesidir. Yüzde 100 Ekolojik Pazar'daki 32 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bu Pazar köy, organik veya doğal pazar değildir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek, üretim yapıldığı ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın üretiliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretilmesi ayrı anlam taşımaktadır. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti anlayışıyla Kayseri'de tek doğal ürünlerin satışı yapıldığı pazar olması ve Türkiye'de ise sayılı pazarlardan biri olması son derece anlamlı ve değerlidir" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle gençlerimizin tarımla uğraşması için büyük destek veriyoruz. Gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri'de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemizde ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satılan ürünleri, hemşerilerimizin sağlıklı sıhhatli iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kocasinan Erciyesevler %100 Ekolojik Pazar, Anadolu'da sezonluk açılan tek organik pazar olduğunu belirten Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ise 'Ürünlerin hepsi sertifikalı' olduğuna dikkat çekerek, "Hem üretici hem de tüketici alanında Türkiye'de en başarılı pazardan biri olan yüzde 100 ekolojik pazarımızda tüm üreticilerimiz sertifikalıdır. Ankara, İzmir ve İstanbul dışında Anadolu'da bizim dışımızda bu kadar düzenli ve istikrarlı pazarı devam ettiren başka organik pazar yoktur. O yüzden ayrı değerli ve kıymetlidir. Ürünlerimizin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağlıyoruz ve üretici ile tüketici arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bundan dolayı bizlere destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sonrasında ise hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Öte yandan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet vereceği öğrenildi. - KAYSERİ