Kocasinan Belediyesi, Türkiye Şampiyonu olan sporcularını tebrik etti

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan sporcularını tebrik ederek, yeni dönemde başarılı sporculara yakışır salon sporlarının yapıldığı yeni bir tesis yapacaklarını söyledi.
Yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi sporun merkezi haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, elde ettiği başarılarla şehre büyük gurur yaşatıyor. Kocasinan'ın Masa Tenisi sporcuları, 21-25 Şubat tarihleri arasında Amasya ilinde düzenlenen 100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası'nda hem tekler hem de çiftler de birincilik elde ederek, Türkiye Şampiyonu oldu.
100. Yıl Gençler Türkiye Şampiyonası müsabakalarına, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı damga vurdu. Kocasinan sporcusu Mehmet Ali Karaboğa, Genç Erkekler Tekler karşılaşmaların elde ettiği başarılar sayesinde Türkiye Şampiyonu olurken Çift Erkekler de ise Kenan Eren Kahraman, Türkiye Şampiyonu oldu. Karışık Çiftlerde ise yine Kenan Eren Kahraman, Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuva sonunda Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalya ve kupaları takdim edildi.
Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hem tekler hem de çiftler de birincilik elde ederek, Türkiye Şampiyonu olan çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, masa tenisinde merkez konumuna geldi. Bunun en büyük örneği masa tenisinde Milli Takıma en çok sporcu gönderen takım olarak Türkiye'de en başarılı il konumundayız. Bu doğrultuda bizler de Allah nasip ederse vatandaşların teveccühü ile yeni dönemde sporcularımızın daha profesyonel bir ortamda çalışmaları için yeni spor merkezleri yapacağız. Özellikle Kayserimize başarılı sporcularımıza yakışır salon sporlarının yapıldığı bir tesis kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ
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