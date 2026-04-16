Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek

Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek
16.04.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Vali Muammer Güler Stadı'nın yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençler için spor merkezi haline getireceklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi'ndeki Vali Muammer Güler Stadı'nın tribünlerinden soyunma odalarına ve sentetik çim sahasına kadar baştan aşağı yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve küçük sporcularla yakından ilgilenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman ve her şartta sporun ve sporcunun yanında olduklarını, desteklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Stadın tüm gençliğe hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un köklü geçmişe sahip olduğunu ve Kayserispor'a önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Adeta bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. 1962 yılında kurulan ve o dönemde Ağırnas Şimşekspor olarak bilinen takımımız, Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Yıldız döneminde bugünkü adını aldı. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak altyapısıyla, tesisleriyle ve sporcularıyla şehrimize futbolcu yetiştirme konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. İlkokul çağından itibaren gençlerimizi sadece futbolla değil, milli ve manevi değerlerle de donatıyoruz. Amacımız; burayı bir spor eğitim merkezi haline getirmek ve gençlerimizin geleceğine yön verecek bir müessese olarak geliştirmektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine getirmektedirler. Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Şimşekspor'un sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda gençlerin gelişimini destekleyen bir spor okulu kimliğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Her alanda gençlerimizin yanındayız, geleceğin sporcuları bu statta yetişecek - Son Dakika
