Kocasinan Belediyesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Eğitici ve Eğlenceli Programlar Sunuyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Eğitici ve Eğlenceli Programlar Sunuyor

Kocasinan Belediyesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Eğitici ve Eğlenceli Programlar Sunuyor

Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Çocuk Kulübü'nün daha donanımlı bir şekilde devam edeceğinin müjdesini veren Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yaşa ve sosyal dokuya uygun projeler ürettiklerini belirtti.

01.09.2024 12:11  Güncelleme: 12:12
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Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde öğrenciler için hazırladığı programlarla çocuk ve gençlere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşattı. Yetenekli nesillerin yetişmesi adına yaz dönemindeki faaliyetler ile Çocuk Kulübü'nün daha donanımlı bir şekilde devam edeceğinin müjdesini veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz" dedi.

Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çekerek, "Her yapılan hizmet, çocuklar içindir. Rutin belediyeciliği en iyi şekilde yaparak, hayatın her alanında 7'den 70'e herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olabilme yaklaşımı içerisinde gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin belediye başkanı olabilmek için gayret gösteriyoruz. Bunun en büyük ispatlarından biri olan Çocuk Kulübü'müze her geçen gün artan ilgi ve her mahallenin bu talepte bulunması mutluluk verici. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onları daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek için etkinlikler ve projeler yapıyoruz. Bu çalışmaların daha da donanımlı bir şekilde devam edeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Yaz döneminde de devam ettirdiğimiz kurslardan biri olan futbol gibi faaliyetlerle çocuklarımızı buluşturacağız. 75 lisanslı çocuğumuz kulübümüzde yer almaktadır daha da artırarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle KOCAFEST gibi şehrimizde bir markayı çocuklarımızla buluşturmak ve her teknoloji imkanı evlatlarımızın ayağına götürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi gibi eğitimin her noktasında vatandaşlarımızın yanındayız. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bu vesileyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum" diyerek noktaladı.

Kocasinan Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla, öğrencilerin tatil günlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini sağladı. Programlar çerçevesinde birçok tesis ve mahallelerde bulunan halı sahalarda çocuklara voleybol, basketbol, tenis ve futbol gibi faaliyetlerle buluşturuldu. Kocasinan Akademi ve Çocuk Kulübü Mimarsinan tesisinde ise öğrencilere tiyatro, bağlama, gitar, el sanatları, resim, halk oyunları ve zeka oyunları gibi eğitimler verildi. Ayrıca gün ve haftanın önemine göre çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Eğitici ve Eğlenceli Programlar Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi, Yaz Tatilinde Çocuklara Eğitici ve Eğlenceli Programlar Sunuyor - Son Dakika
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