Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

22.04.2022 11:54
Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan bir dizi etkinliğe, tüm Kayserilileri davet etti. "Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bu süreçte evden çıkmayarak büyük bir duyarlılık gösteren sevgili yavrularımız; inşallah gelecek güzel günlere hep birlikte, sağlıkla ulaşacağız. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak."

Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını; "Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 102. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" diye noktaladı.

Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Hakikat Caddesi'nde bir dizi etkinlik hazırladı. Müzik-koro, çocuk tiyatrosu, Hacivat - Karagöz, Palyaço, oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik, saat 16: 00'da başlayacağı ve iftar programıyla devam edeceği öğrenildi. Ayrıca Çocuk Kulübü korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen ve renkli görüntülerin yer aldığı klip, büyük beğeni topladı. - KAYSERİ

Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek
Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek
Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek

YORUMLAR
500
Salih ustanın '23 Nisan sokağı' çocukların kutlamasına hazırlandı Salih ustanın '23 Nisan sokağı' çocukların kutlamasına hazırlandı Taşova'da öğrenciler başkanlık koltuğunu devraldı Taşova'da öğrenciler başkanlık koltuğunu devraldı

Ulusal Egemenlik, Kocasinan, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan'da 23 Nisan dolu dolu geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement