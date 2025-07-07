Kocasinan'da 25 Çift 07.07.2025 Tarihinde Evlendi - Son Dakika
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Kocasinan'da 25 Çift 07.07.2025 Tarihinde Evlendi

Kocasinan\'da 25 Çift 07.07.2025 Tarihinde Evlendi
07.07.2025 14:31  Güncelleme: 14:33
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Kocasinan Belediyesi, özel bir gün olarak tercih edilen 07.07.2025 tarihinde 25 çifti nikahlandardı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yeni evlenen çiftlere mutlu bir yaşam dileğinde bulundu.

Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 25 çift, 07.07.2025 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi'nin Nikah Salonu'nda özel günde yoğunluk yaşandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 07.07.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Yazlık kır bahçesi ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan modern nikah salonunda çiftler, en mutlu 'Evet'ini çok daha güzel bir salonda dediklerini dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 07.07.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 25 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Kocasinan belediyesi olarak bizler yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmamız bizleri mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla hizmete sunduğumuz yeni nikah salonu, Kayseri'mize çok yakıştı. Hem açık havada kır bahçeli hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada 'Evet' diyor. Böylesine nezih bir ortamda çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını istediklerinden dolayı bu tarihi beklediklerini belirten çiftler ise, "Unutulması zor bir tarih olan bu özel günde nikahımızın olması bizlere güzel bir anı oldu. Bu mutlu günümüzde böyle imkanlar sağlayan Kocasinan Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nikahı kıyılan çiftlerin aileleri ise daha modern ortamda daha güzel hizmet verildiği için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da 25 Çift 07.07.2025 Tarihinde Evlendi - Son Dakika

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