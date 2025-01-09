Kocasinan'da 50 Bin Yeni Ağaç Fidanlığına Kazandırıldı - Son Dakika
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Kocasinan'da 50 Bin Yeni Ağaç Fidanlığına Kazandırıldı

Kocasinan\'da 50 Bin Yeni Ağaç Fidanlığına Kazandırıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki en kapsamlı fidanlığa yeni gelen 50 binden fazla ağacı inceledi. Başkan, ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Hep birlikte daha yeşil bir Kayseri için ilerliyoruz!' dedi.

09.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi. Toplamda 50 binden fazla yeni ağaç geldiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ımızı yemyeşil bir geleceğe taşımak için yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep birlikte daha yeşil bir Kayseri için ilerliyoruz!" dedi.

Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yeni gelen ağaçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fidanlığa gelen ağaçları saksılandırma çalışması yapan ekibe kolaylıklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, "Kıymetli Hemşehrilerim, Kocasinan Belediyemizin fidanlığındayız. Mevsim itibariyle sonbahardan bu yana başlayan ağaçlandırma çalışmalarımız, yeni aldığımız ağaçlarla birlikte yoğun bir şekilde devam ediyor. Ağaçların bir kısmı burada büyüyüp gelişecek, bir kısmı ise yeni yapacağımız parklar ve yeşil alanlarla toprakla buluşacak. Burdur, Manisa, Elazığ, Sakarya ve Yalova gibi çeşitli şehirlerimizden, Kayseri iklimine uygun olarak almış olduğumuz 50 binden fazla farklı türdeki ağaçları, Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize kazandırıyoruz. Bu sayede Kocasinan'ımızın yemyeşil olmasını sağlamış olacağız. Yoğunlukla çınar, akçaağaç, dişbudak, katalpa, mavi ladin, sedir, porsuk gibi ağaç türlerini Kocasinan'ın yeşil alanlarında görmek mümkün olacak. Önümüzdeki bahar mevsimiyle birlikte, Kayseri'miz için yemyeşil bir geleceğin müjdesini verecekler. Hep birlikte daha yeşil bir Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da 50 Bin Yeni Ağaç Fidanlığına Kazandırıldı - Son Dakika

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