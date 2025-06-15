Kocasinan'da Çocuklar İçin Oyun Terapisi Eğitimi Yoğun İlgiyi Büyülüyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Çocuklar İçin Oyun Terapisi Eğitimi Yoğun İlgiyi Büyülüyor

Kocasinan\'da Çocuklar İçin Oyun Terapisi Eğitimi Yoğun İlgiyi Büyülüyor
15.06.2025 16:00  Güncelleme: 16:02
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Kocasinan Belediyesi, 2021 yılından bu yana 3-11 yaş arası çocuklar için sunduğu Oyun Terapisi Eğitimi ile çocukların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların geleceğine yatırım yaparak onlara daha iyi eğitim ve sosyal faaliyet imkanı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde 2021 yılından itibaren açılan ve Kayseri'de bu alanda tek olan Oyun Terapisi Eğitimi, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kocasinan'da yaşayan çocuklar için önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Evlatlarımızın gelişimi, eğitimi ve mutluluğu için en iyi şartları sağlamak adına büyük bir özen ve titizlikle çalışıyoruz" dedi.

"Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak 'İnsan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikli odağımız çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı projeler ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor, onları geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Tüm gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü'nde, Eğitmen Psikolojik Danışman Eda Kır ve Selenay Özbek tarafından, Mimarsinan Mahallesi'nde 3-11 yaş arası çocuklara yönelik Oyun Terapisi Eğitimi verilmektedir. Ücretsiz bir şekilde randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı Oyun Terapisi Odası'nda çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor. Eğlenceli bir dil ile anlatılan konularda bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğleniyor hem de kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Oyun Terapisi eğitiminden faydalanmak isteyen 3-11 yaş arası çocukların ailelerinin 0(352) 740 00 00/1109 dahili numarasından başvuru yapmaları yeterli olacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Çocuklar İçin Oyun Terapisi Eğitimi Yoğun İlgiyi Büyülüyor - Son Dakika

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