Kocasinan\'da Paranın Geçmediği Dost Mağaza ve Market Projesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan, paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market'i ziyaret etti. Farklı bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını ve sevgi puanlarıyla (karta yüklenen limit) alışveriş imkanı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman paranın geçmediği mağazalarla yılın 12 ayı boyunca hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Mağaza'yı ve Dost Market'teki raflarda yer alan ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarını söyledi.

Farklı bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Dost Market ve Dost Mağaza'sı, yılın 12 ayı ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak için kurmuş olduğumuz iki merkezimiz. Buradaki çalışmalar her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde vatandaşımıza hizmet etme odaklı devam etmekle birlikte, artık bayrama sayılı günler kalması hasebiyle gerek gençlerin gerek çocukların bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve yahut da market ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza her daim destek olabilmektir. Yılın 12 ayı içerisinde gerek Ramazan ayında gerek bayramlarda gerekse diğer günlerde her daim vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza'da, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. - KAYSERİ