Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başladı

Kocasinan\'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başladı

Kocasinan Belediyesi ve çeşitli kurumların işbirliğiyle düzenlenen 'Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç İl Birinciliği' turnuvası, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla başladı. Başkan, çocukların zeka oyunlarıyla gelişimlerinin önemli olduğunu vurguladı.

25.02.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
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Kocasinan Belediyesi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlediği 'Okul Sporları Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç İl Birinciliği' başladı. İlk hamleyi yaparak turnuvayı başlatan ve minik sporcularla satranç oynayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirterek, çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya katılan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet edip, yakından ilgilendi. Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek; "Öncelikle turnuvaya katılan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Hayatın her alanında kadınından erkeğine en iyi şekilde hizmetler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ama bizim yaptıklarımızın içerisinde çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı bir yeri var. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam edeceğiz. Bu vesileyle yavrularımıza destek olan tüm kamu kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası'nı ilk hamle yaparak başlatan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası Başladı - Son Dakika

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