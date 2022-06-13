Kocatepe Çiftinden Sabahattin Ali'nin 115. Doğum Yıl Dönümü'nde Eskişehir'de Unutulmaz Konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Türk Müziğinin önemli isimlerinden Aysun ve Ali Kocatepe çiftini, ünlü şair ve yazar Sabahattin Ali'nin 115. doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Eskişehirliler ile buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her hafta sanatseverleri buluşturduğu Senfoni Orkestrası Konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

Türk edebiyatının öncü isimlerinden, 41 yıllık kısa yaşantısına üç roman, on öykü, iki şiir kitabı ve yedi kitap çevirisi sığdırmış olan yazar ve şair Sabahattin Ali'nin 115. doğum yıl dönümünde özel bir konser düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Ender Sakpınar'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, solist olarak Aysun ve Ali Kocatepe çiftini sahnede ağırladı.

"Sabahattin Ali 115 yaşında" konseriyle Eskişehirlilerle buluşan Kocatepe çifti, seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Senfonik düzenlemelerini Mete Aydın Çelik'in yaptığı konserde Aysun ve Ali Kocatepe, Meskenim Dağlar, Çakır, Yaşamak, Geçmiyor Günler Geçmiyor, Aldırma Gönül, Karlı Kayın Ormanı, Geberiyorum, Lüküs Hayat, Küçük Bir Aşk Masalı, Benimsin Diyemediğim, Melankoli, Leylim Ley, Ata Binesim Geldi, Ben Sana Vurgunum, Hey Gidi Dünya Hey, Lili Marleen, Çocuklar Gibi ve Bu Memleket Hepimizin gibi yılların eskitemediği şarkıları seslendirdi.

Büyük ilgi gören ve 1200 kişilik salonun tümüyle dolduğu konser sonunda Senfoni Orkestrası ile Aysun ve Ali Kocatepe çifti, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışladı.