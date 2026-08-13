Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 265 Ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 265 Ölü

Kolombiya\'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 265 Ölü
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Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 265'e, yaralı sayısı 3,494'e yükseldi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı ise 3 bin 494'e yükseldi.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 3 gün geride kalırken, afetin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 494'e yükseldiğini söyledi. Kayıp 496 kişiden hala haber alınamadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden de La Espriella, "Tüm çabalarımız kayıp kişilerin bulunmasına odaklanmış durumda" dedi. Kolombiya Ulusal Afet Riski Yönetimi Birimi (UNGRD) ise, depremin en az 9 bin 215 yapının yıkılmasına, 45 bin 457 yapıda ise hasara yol açtığını bildirdi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4'lük deprem yıkıma yol açmıştı

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntı birçok bölgede yıkıma yol açarken, Kolombiya Jeoloji Kurumu depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella felaketin ardından olağanüstü hal ilan etmişti. Kolombiya ordusu ve ulusal polis teşkilatının da desteğiyle geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 265 Ölü - Son Dakika

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