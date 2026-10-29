Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu - Son Dakika
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Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu

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Komandoların gösterisi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına damga vurdu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Törenlere Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterisi damga vururken, binlerce vatandaş hep birlikte cumhuriyeti kutladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek, Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bugün Kayseri'nin meydanında bağımsızlık irademizin dünyaya ilan edildiği tarihi günün yıl dönümünde o günü anmak için coşkuyla, gururla bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun. Bizler; tarihi zaferlerle, mücadelelerle, fedakarlıklarla övünmüş, şekillenmiş köklü bir milletin evlatlarıyız. Geçmişimizden getirdiğimiz ortak değerimiz bağımsızlığımıza olan tutkumuz, vatanımıza olan kara sevdamız ve zor zamanlarda kenetlenme irademizdir. Milletimizin Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan cesareti, İstanbul'un fethinde gösterdiği kararlılığı, Çanakkale'de sergilediği fedakarlığı, milli mücadeledeki azmi milletimizin tarihi karakterinin tarihi dönüm noktalarıdır. Bu toprakların her bir yerinde geçmişimizin izleri, şehitlerimizin hatıraları ve geleceğe uzanan büyük bir emanet vardır. Unutmayalım ki bugün özgürce yaşadığımız bu topraklar büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların sonucu bizlere emanet edilmiştir" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından programda halk oyunları gösterisi yapıldı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterisi ise nefes kesti. Törene katılan binlerce vatandaş komandoların gösterisini soluksuz izlerken, tören geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKayseriYerelSon Dakika

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