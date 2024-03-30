Komşusunu sokak ortasında öldürdü Bodrum'da korkunç olay - Son Dakika
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Yerel

Komşusunu sokak ortasında öldürdü Bodrum'da korkunç olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında ev satışı nedeniyle husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada, silahla vurulan Bayram Şimşek yaşamını yitirdi, katil zanlısı gözaltına alındı.

30.03.2024 20:42  Güncelleme: 20:48
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Komşusunu sokak ortasında öldürdü

Bodrum'da korkunç olay

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında ev satışı nedeniyle husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada, silahla vurulan Bayram Şimşek yaşamını yitirdi, katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1525 Sokak'ta yaşamını sürdüren Bayram Şimşek ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. arasında sokak ortasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Şimşek komşusu tarafından tüfekle vuruldu. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı. Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görüldü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Komşusunu sokak ortasında öldürdü Bodrum'da korkunç olay - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşusunu sokak ortasında öldürdü Bodrum'da korkunç olay - Son Dakika
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