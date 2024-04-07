Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Seçim Başarısını Kutladı

Yerel

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Biz bu başarıyı hep birlikte elde ettik ama bu hikaye burada bitmedi. Yeni başlıyor. Çünkü bu bir iktidar yürüyüşü" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak İlçe Örgütü, Belediye meclis üyeleri ve seçimde başarı öyküsü yazan partililerle iftar yemeğinde buluştu. Seçim başarısı gururunun yaşandığı iftar yemeğine ev sahibi Başkan Mutlu'yla birlikte eşi Necip Mutlu, İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi, İzmir İl yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı. İftar sonrası konuşan Başkan Mutlu, "Yerel seçimlerde Türkiye'de birinci parti olduk. İzmir'de çıktığımız yolda kocaman bir aile olduk. Bu süreç içinde hepiniz bana yüreğinizi açtınız, emek verdiniz. Müthiş bir kampanya yönettik. Bu işin altından başarıyla kalktıysak, kampanya ekibimizin de sayesinde oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bütün meclis üyelerimiz, asiliyle yedeğiyle çalışarak Konak'ta tarih yazdı. İl yönetimimiz, ilçe yönetimimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız bu hikayeyi hep birlikte yazdık" ifadelerini kullandı.

MUTLU: BAŞARIYI HEP BİRLİKTE ELDE ETTİK

Belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken bir yandan da yarın seçim varmış gibi çalışacaklarını söyleyen Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu başarıyı hep birlikte elde ettik ama bu hikaye burada bitmedi. Yeni başlıyor. Çünkü bu bir iktidar yürüyüşü. İktidara giden yol da iyi bir belediyecilikten geçiyor. İyi belediyecilik bizim görevimiz. Ama aynı zamanda yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam edeceğiz. Örgütlerimiz seçimi hazırlayacaklar ve ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak ve Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanımız olacak.İktidara giden yolda hep birlikte daha çok çalışmaya ve hiç ayrılmamaya; yeni katılımlarla, yeni üyelerle, yeni gönüllülerle büyümeye devam edeceğiz."

İLGAZİ: TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de seçim sürecinde kapı kapı dolaşarak çalışan tüm partililere teşekkür ederek, "Türkiye'de gerçekten tarihi bir başarıya imza attık. Konak'ta da ittifaksız, aynı meclis sayımıza ulaşarak çok güzel bir başarı yakaladık. Bu başarının arkasında öncelikle kaptanlığı yapan Nilüfer Başkanım ve emeği geçen bütün arkadaşlarım var. Emeğiniz gerçekten çok değerli, çok önemli. Sizlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

Konuşmaların ardından iftar yemeği, Konak Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Murat Yıldız ve ekibinin sürpriz müzik dinletisiyle devam etti.

BAŞKAN MUTLU, SAHURDA ROMANLARLA BULUŞTU

Örgüt buluşmasının ardından Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ege Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. Ege Mahallesi Geleneksel İftar ve Sahur Programı'na katılan Başkan Mutlu, mahalle girişinde "Romanlar hizmeti seninle görecek", "Romanlara değer veren başkan" ve "Konak seninle güzelleşecek" yazılı dövizler, meşale ve konfetilerle karşılandı. Etkinlik alanına vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkusu eşliğinde yürüyen Başkan Mutlu, ev ziyareti de gerçekleştirdi. Sahur programında vatandaşların elleriyle hazırladığı pişilerden tadan Başkan Mutlu, "Bütün Ege Mahallesi'ne seçimlerdeki destek için teşekkür ediyorum. Bu yolda yoldaşız, daha sık bir araya geleceğiz. Bayramdan sonra da ben sizi belediyede misafir edeyim. Bu güzel karşılama ve pişiler için teşekkür ediyorum" dedi.