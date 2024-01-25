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Konak Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı İncelemeleri - Son Dakika
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Konak Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı İncelemeleri

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin yeni hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmaların planlandığı gibi ilerlediğini ve binayı en kısa sürede hizmete açmak istediklerini belirtti. Yeni bina, daha modern ve işlevli olacak şekilde inşa edilecek ve Konaklı hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunulacak. Ayrıca, binada bir meclis salonu da yer alacak.

25.01.2024 - 10:28,
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Belediyenin yeni hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini belirterek, binayı en kısa sürede hizmete sokmak istediklerini vurguladı.

Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, belediyenin Basmane'de yapılan yeni hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Batur zemin çalışmaları bir süredir devam eden alanı gezdi. İhaleyi alarak inşaat için çalışmalara başlayan şirket yetkililerinden bilgi alan Batur, deprem felaketinin ardından boşaltıp yıktıkları hizmet binasının yerine daha modern, işlevli, Konak'a yakışır bir bina yapılacağını belirterek, "İhalemiz tamamlanır tamamlanmaz alanda inşaat faaliyeti başladı. Çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Çok güzel, çok iddialı bir bina projemiz var ve binamızı en kısa sürede hizmete sokmak istiyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞIN İŞİ KOLAYLAŞACAK"

Depremde hasar aldığı için yıkılan binada bulunan birimleri ilçenin farklı noktalarına taşıdıklarını anımsatan Batur, "Binamız hizmete girdiğinde, vatandaşlarımızla teması olan tüm birimlerimizi aynı yere toplamış olacağız. Böylece Konaklı hemşehrilerimiz de farklı birimlere gitmek zorunda kalmayacak. Vatandaşımızın hizmet alması kolaylaşacak; tek binada tüm işlerini halledebilecek. İlçemize Konak'a yakışır bir bina kazandırırken, Konaklı hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunacağız" dedi.

MECLİS SALONU DA OLACAK

Konak Belediyesi'nin yeni hizmet binası, yapılan kamulaştırmayla genişletilerek 1093 metrekareye çıkarılan taban alanı üzerine inşa edilecek. Binanın toplam inşaat alanı ise 11 bin 682 metrekare olacak. Bina 2 bodrum kat, zemin kat, yedi normal kat ve teras katından oluşacak. Zemin katında bir sanat galerisi bulunacak bina Konak Belediyesi'ne bir meclis salonu da kazandıracak.

Konak Belediyesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı İncelemeleri
Kaynak: ANKA
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