Konservatuvar adaylarına rehberlik desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, eylül ayındaki yetenek sınavları öncesinde aday ve velilere yönelik "hazırlık ve rehberlik programı" düzenleyecek. 3-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek seminerlerde sınav içerikleri, değerlendirme kriterleri ve konservatuvarın bölüm ile branşları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, "hazırlık ve rehberlik programı" başlatıyor. Programda adaylara yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi sunulacak. Seminerlerde, yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgi aktarılacak. Program, yetenek sınavlarında çıkacak sorular konusunda ön bilgi vererek, adaylara kolaylık sağlayacak. Ayrıca konservatuvarın 7 bölüm ve 33 branşında verilen eğitimlerin tanıtımı yapılacak. Gebze ve İzmit'teki Büyükşehir Belediye Konservatuarı'na bağlı sanat merkezlerinin ev sahipliğindeki seminerler, 3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Bölümlere göre farklı sınav uygulamaları

Konservatuvarın yetenek sınavlarında adaylar, başvurdukları bölüm ve branşa göre farklı uygulamalarla değerlendirilecek. Müzik bölümlerinde işitme, melodi ve ritim hafızası; güzel sanatlar ile geleneksel sanatlarda görsel bellek, el becerisi; çocuk resim ve ebru bölümlerinde hayal gücüne dayalı çizim becerisi ölçülecek. Bale ve halk oyunlarında esneklik ile ritim değerlendirilirken, Türk din musikisi bölümünde ise bunlara ek olarak Kur'an-ı Kerim, cami musikisi ve makam uygulamaları da sınavın bir parçası olacak.

Seminerlerin adresleri belli oldu

Hazırlık ve rehberlik programı kapsamındaki seminerler, 3-7 Ağustos tarihleri arasında farklı merkezlerde gerçekleştirilecek. Müzik bölümü seminerleri Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda, güzel sanatlar ve geleneksel sanatlar seminerleri SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde, bale bölümü semineri Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, halk dansları bölümü semineri ise Alev Alatlı Sanat Galerisi'nde (Fuar Park) düzenlenecek. Gebze Konservatuarı'nda ise müzik, geleneksel sanatlar ve güzel sanatlar bölümlerine yönelik seminerler gerçekleştirilecek.