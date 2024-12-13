Konteynerler Öğrenciler İçin Barınma Alanı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konteynerler Öğrenciler İçin Barınma Alanı Olacak

Konteynerler Öğrenciler İçin Barınma Alanı Olacak

AFAD ve Erciyes Üniversitesi, depremzedeler için alınan konteynerleri öğrenci barınma alanı yapacak.

13.12.2024 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kayseri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile depremzedeler için alınan konteynerlerin öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturulacak yaşam alanında kullanılması hedefleniyor.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen proje, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını giderecek. Proje kapsamında depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için alınan 215 bin konteynerden oluşturulacak yaşam alanları, muhtemel afetlerde de afetzedeleri ağırlayacak. Proje, FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar'da yapımı tamamlanan ve konteynerlerden yapılan Stadium 974'ü de akıllara getirirken, taşınılır olması özelliği ile afetlerde kullanılabilecek.

"4,1 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde daha güzel stratejiler üreterek barınma ihtiyacını karşılamak adına projemizi gerçekleştiriyoruz"

Proje hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "6 Şubat depremlerini yoğun bir acıyla yaşadık. Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalarımla birlikte orada geçici barınma için kullandığımız konteynerlerin sürdürülebilir bir kalıcı yöntem ile daha sonrasındaki afetlerde kullanılabilmesi için proje başvurunda bulunduk ve TÜBİTAK projemizi kabul etti. Biz bu proje ile şunları hedefliyoruz. İlk olarak üniversitelerimizdeki öğrenci kapasitesinin her gün artmasından dolayı barınma sorunu ortaya çıkacak. AFAD'ın elinde bulunan konteynerler ile birlikte yeni yurt imkanlarının nasıl çözülebileceği noktasında bir yaklaşımda bulunduk. Afet bölgelerinde bulunan üniversitelerdeki barınma sorununu çözdüğümüz zaman bir afet olduğu zaman o alanlar afetzedelerin imkanına açabileceğiz. Böylelikle hem KYK yurtlarını öğrencilerimiz kullanmaya devam edecek. Afetzedelerimiz de kalıcı konutlarına geçene kadar kaliteli bir barınma alanı olan konteynerlerde yaşamlarını sürdürecek bir proje geliştirmek için bu yola çıktık. İnşallah güzel işler yapacağız diye ümitleniyoruz. Afet bölgelerinde kullanılması için 215 bin konteyner üretildiğini biliyoruz. Biz de bu üretimin üzerine bu yola çıktık. 4,1 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde daha güzel stratejiler üreterek barınma ihtiyacını karşılamak adına projemizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal donatılı, altyapıları sağlam alanlar üretmeyi hedefliyoruz"

ERÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Sevindik de, "Projemizde hem öğrencilerimizin barınma problemlerine bir çözüm bulmak hem de muhtemel depremler için hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için öğrencilerin barınabilecekleri şekilde konteynerleri iç mekan tasarımları ile yeniden organize etmek, konteynerlerin bir araya gelerek oluşturacakları alanları tipolojiler halinde belirleyerek sosyal donatılı, altyapıları sağlam alanlar üretmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte konteynerleri deprem olması yüksek olan bölgeler olmak üzere tüm Türkiye'ye dağıtılabilmesi için haritalandırma yapmayı da hedefliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, kayseri, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konteynerler Öğrenciler İçin Barınma Alanı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:13:23. #1.13#
SON DAKİKA: Konteynerler Öğrenciler İçin Barınma Alanı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.