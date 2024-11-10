Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Devrildi - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Devrildi

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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralandı.

10.11.2024 21:30
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralandı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Sanayi Sitesi 27. Caddesi'nde maydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can Ç. yönetimindeki 68 EF 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Devrildi - Son Dakika

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