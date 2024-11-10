Kontrolden Çıkan Araç Tarlaya Devrildi

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralandı
ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Küçük Sanayi Sitesi 27. Caddesi'nde maydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can Ç. yönetimindeki 68 EF 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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