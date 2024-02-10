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Kontrolden çıkan araç ters döndü

Kontrolden çıkan araç ters döndü

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrulduktan sonra ters döndü. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlarken, polis yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Çekici yardımıyla araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

10.02.2024 23:34
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Kontrolden çıkan araç ters döndü

Sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrulduktan sonra ters döndü.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BP 4215 plakalı sedan otomobilin sürücüsü M.T. bulvar üzerindeki viraja geldiğinde, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulmaya başlayan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza da polis yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Çekici marifetiyle yoldan kaldırılan araç sonrasında bulvardaki trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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