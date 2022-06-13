Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

13.06.2022 09:19
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölüBURSA Bursa'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

BURSA Bursa'da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden 2 kişiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kişiye yaptıkları kontrolde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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