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Kontrolden çıkan tanker devrildi, 28 ton yağ ziyan oldu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tanker devrildi, 28 ton yağ ziyan oldu

Afyonkarahisar'da kızartmalık bitkisel yağ taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 28 ton yağ ziyan oldu. Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında devrildi. Kazada tankerdeki yağ çevreye dökülerek ziyan oldu. Sürücü hafif yaralandı ve olay yerinde tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan tanker devrildi, 28 ton yağ ziyan oldu
30.01.2024 - 16:35,
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Kontrolden çıkan tanker devrildi, 28 ton yağ ziyan oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kızartmalık bitkisel yağ taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 28 ton yağ ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 28 yon kızartmalık bitkisel yağ taşıyan N.B., idaresindeki 14 ACB 454 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki devrildi. Kazada tankerdeki yağ çevreye dökülerek ziyan oldu. Kazada hafif yaralanan sürücü N.B., ise olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi adildi. Kazanın ardından devrilen tanker yaklaşık 1 saat süren bir uğraş sonucu devrildiği yerden kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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