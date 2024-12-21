Kontrolden Çıkan Tır Ters Döndü - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden Çıkan Tır Ters Döndü

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Aydın-Denizli Karayolu'nda tır, bariyerlere çarparak ters döndü; yaralanan olmadı, trafik durdu.

21.12.2024 12:19
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Kontrolden çıkan tır ters döndü

AYDIN - Aydın- Denizli Karayolu'nda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, karayolu uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Köşk Beyköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın yönüne seyir halinde olan Özbekistan plakalı bir tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve ters döndü. 30 B117SA plakalı tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak kaza nedeniyle Aydın istikameti uzun süre trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler trafik akışını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Tır Ters Döndü
Kaynak: İHA

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