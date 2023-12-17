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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ali Y. yönetimindeki traktör, Yelkovan köyü girişinde devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1\'i ağır 2 yaralı
17.12.2023 - 22:01,
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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Y. yönetimindeki 63 ZY 376 plakalı traktör, Kahta'ya bağlı Yelkovan (Hamzeyn) köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Ali Y. (78), ve yolcu Ayşe Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin durumunun ağır olduğu ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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